شعبة المعلومات أوقفت قاصرا قتل شقيقه الطفل بـ14 طعنة سكين في العباسية

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، أنّ "خلال الأسبوع الماضي، حصلت جريمة قتل مروّعة في بلدة العباسية الجنوبية، راح ضحيّتها الطفل حسن بشير (عمره حوالي 6 سنوات، مكتوم القيد)، في ظلّ ظروف غامضة"، لافتةً إلى أنّ "الجريمة هزّت البلدة ومنطقة صور وجوارها، وأحدثت صدمة مؤلمة لدى الرأي العام اللبناني، كونها نُفّذت بطريقة وحشية، وقضى الطفل بـ14 طعنة سكين".
وأوضحت في بلاغ، أنّ "بنتيجة المتابعة والتحقيق، تمكّنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، من تحديد هوية القاتل، وهو شقيق المغدور المدعو بلال، عمره حوالي 12 سنة وهو مكتوم القيد"، مبيّنةً أنّ "التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص".
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