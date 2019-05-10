هيئة التنسيق النقابية تعلن تأجيل اعتصام الغد إلى موعد يحدد لاحقا

اعلنت ​هيئة التنسيق النقابية​، عن تأجيل الاعتصام الذي كان مقررا غدا السبت عند الساعة الواحدة في ​ساحة رياض الصلح​، بسبب تأجيل جلسة ​مجلس الوزراء​، الى موعد يحدد لاحقا في ضوء معطيات جديدة، والإستمرار بالإضراب يوم السبت الذي كان مقررا سابقا.

ودعت الهيئة الى مواكبة مقررات الجلسة الأحد مساء، وطلبت من الأساتذة والمعلمين والموظفين والمتقاعدين البقاء على الجهوزية التامة للتحركات التصاعدية التي ستعلن في حينها إضرابا واعتصاما وتظاهرا، وصولا للاضراب المفتوح والخيارات الموجعة.