اعلنت هيئة التنسيق النقابية، عن تأجيل الاعتصام الذي كان مقررا غدا السبت عند الساعة الواحدة في ساحة رياض الصلح، بسبب تأجيل جلسة مجلس الوزراء، الى موعد يحدد لاحقا في ضوء معطيات جديدة، والإستمرار بالإضراب يوم السبت الذي كان مقررا سابقا.
ودعت الهيئة الى مواكبة مقررات الجلسة الأحد مساء، وطلبت من الأساتذة والمعلمين والموظفين والمتقاعدين البقاء على الجهوزية التامة للتحركات التصاعدية التي ستعلن في حينها إضرابا واعتصاما وتظاهرا، وصولا للاضراب المفتوح والخيارات الموجعة.
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة التنسيق النقابية تعلن تأجيل اعتصام الغد إلى موعد يحدد لاحقا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.