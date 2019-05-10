عاد للسجن سريعا.. رحلة مالك مجزر بدأت بثلج مجروش وانتهت بدواجن نافقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

منذ عام داهمت مأمورية من مباحث التموين مجزر دواجن مرخص بمركز الحوامدية جنوب محافظة الجيزة؛ لاتهام مالكه بغش جمهور المستهلكين.

مأمورية مفتشي التموين والطب البيطري كشفت -آنذاك- أن المشكو في حقه يطرح أطباق دواجن فيليه ناقصة الوزن بإضافة "ثلج مجروش"، وتم مصادرة الكمية وإحالته إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسه وغلق المجزر.

مع انتهاء مدة العقوبة المقررة، لم يتردد مالك المجزر في استئناف نشاطه القديم مع اتخاذ قدر من الحيطة والحذر حتى لا يعود خلف القضبان ثانية، إذ خطط لشراء كمية من الدواجن النافقة وذبحها وبيعها "فيليه" إلى جانب كميات أخرى صالحة للاستخدام حتى لا يُكشف أمره.

ظن مالك المجزر أن حيلته الشيطانية لن تنكشف إلا أن مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة كانت له بالمرصاد، كشفت المستور في غضون فترة قصيرة.

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وردت معلومات أكدتها جهود البحث والتحري للعميد مصطفى البكري مدير إدارة مباحث التموين بالجيزة أن مالك مجزر مرخص بمركز الحوامدية يطرح دواجن فاسدة للبيع في الأسواق مستغلا إقبال المواطنين على الشراء تزامنا مع شهر رمضان الكريم.

بالعرض على اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة وجه بتكثيف التحريات حول نشاط المشكو في حقه، فكشفت عناصر الشرطة السرية عن مفاجأة بأن مالك المجزر سبق ضبطه منذ أشهر.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، استهدفت مأمورية من ضباط مباحث التموين بالاشتراك مع مفتشي الأغذية المجزر المُشار إليه، وأمكن ضبط المتهم، وبلغ إجمالي المضبوطات 1.5 طن دواجن نافقة مُعدة للتجهيز تمهيدا لبيعها بالمحلات.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة أحاله العميد عادل أبو سريع مأمور قسم شرطة الحوامدية، إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.