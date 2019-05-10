متحدث "الرئاسة" ينشر فيديو لجولة الرئيس السيسي بمنطقة النخيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، مساء اليوم الجمعة، فيديو لجولة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنطقة النخيل نهاية محور المشير.

يشار إلى أن المنطقة تم تطويرها من قبل الشركة الوطنية للطرق، حيث قامت بتوسعة حرم الطريق وإزالة المخلفات المتراكمة، وإقامة سلسلة مشروعات خدمية للمواطنين على جوانب الطريق.

وأكدت الصفحة، أن الرئيس وجه في هذا الإطار باستمرار التوسع في عملية التطوير الخدمي والتنسيق الحضاري للمنطقة على نحو يخدم أهالي المنطقة ويوفر فرص عمل لهم، حيث تفقد أحد المتاجر التي كان قد وجه بتشييدها وتسليمها لمواطن من أهالي المنطقة كان يفترش الطريق من قبل، حرصًا على سلامته ولتوفير عمل له.