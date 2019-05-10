فريق طبي بجامعة سوهاج ينجح في استئصال ورم سرطاني من فم مريض

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبدالواحد:

نجح فريق طبي تحت إشراف الدكتور نبيل أبو الدهب، رئيس قسم الجراحة العامة بكلية طب جامعة سوهاج بقيادة الدكتور إسلام عامر، مدرس جراحة الوجه والفكين وأورام الرقبة بكلية طب سوهاج، اليوم الجمعة، في استئصال ورم سرطاني من فم مريض في العقد الرابع من العمر، داخل وحدة جراحة الوجه والفكين وأورام الرقبة.

وقال عامر، إن الفريق الطبي أزال الورم السرطاني من فم المريض، وجرى إغلاق مكان الورم بواسطة شريحة جلدية لحمية متصلة بأوعيتها الدموية من كتف المريض، مضيفًا أن المريض حالته الصحية جيدة ومستقرة دون مضاعفات.

وأشار عامر إلى أن الفريق الطبي الذي أجرى العملية للمريض تحت إشراف الدكتور كمال الشرقاوي، رئيس وحدة جراحة الوجه والفكين وأورام الرقبة بكلية طب جامعة سوهاج، شمل الأطباء إسلام عامر وياسر ريان ومحمد عبدالعال، مدرسين مساعدين جراحة الوجه والفكين وأورام الرقبة بكلية طب سوهاج، والدكتور هيثم ثروت نائب بوحدة جراحة الوجه والفكين وأورام الرقبة، وطاقم من أطباء التخدير في الكلية.