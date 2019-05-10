1300 شاب وفتاة وعائلات سعودية ورجال الأمن يقدمون صورة مشرقة بالمسجد النبوى

تكتظ جنبات وساحات المسجد النبوى الشريف فى هذه الأيام والليالى المباركة بالمصلين والزوّار الذين قدموا من شتى البلدان والأقطار ليقضوا أياماً من شهر رمضان المبارك ليؤدوا العبادات فى رحابه.

وفى زحام هذه الجموع, يبرز الدور الإنسانى والأخلاقى لشباب المملكة ولرجال الأمن وفق المنهج القويم, فى تقديم كل الخدمات وبذل كل الجهود للتيسير على قاصدى الحرمين الشريفين.

وقد ظهرت معانى الأخلاق الإسلامية والرقى الإنسانى فى التعامل مع المعتمرين، من خلال لحمة 1300 شاب وفتاة سعوديين تطوعوا للعمل الخيرى فى رمضان، وسخروا وقتهم

لمساعدة العاجزين والمعاقين وكبار السن بالدخول إلى المسجد النبوى بواسطة الكراسى المتحركة التى وفرتها وكالة الرئاسة العامة لشئون المسجد النبوى فى قسمى الرجال والنساء.

كما نذر هؤلاء الشباب أنفسهم لخدمة الصائمين والمصلين من خلال تقديم أفضل الخدمات الإسعافية والصحية البسيطة لهم، ومباشرة الحالات الحرجة ومتابعة نقلها إلى المراكز الصحية والمستشفيات لتلقى العناية الطبية.

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كما أسهمت عائلات سعودية فى دعم موائد إفطار الصائمين بأنواع المأكولات والمشروبات الساخنة والباردة

وتقديمها للصائمين العابرين إلى المسجد النبوى ابتغاء الأجر والمثوبة, بمتابعة من مراقبى وكالة شئون المسجد النبوي, وإدارة الأبواب, وقوة أمن المسجد النبوى.

كما تتكاتف جهود القطاعات الحكومية المدنية والأمنية التى يعمل رجالها فى الميدان على مدى 24 ساعة من أجل خدمة هذه الحشود التى أتت زائرة لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خلال شهر رمضان المبارك.

وعلى صعيد متصل، نفذت وكالة الرئاسة العامة لشئون المسجد النبوى ممثلة فى إدارة شئون الزيارة مبادرة «إفطار صائم» عن المرابطين على الحدود السعودية، وذلك طوال أيام شهر رمضان المبارك فى الساحة الجنوبية الغربية للمسجد النبوى تحت شعار: «صف واحد مع جنودنا البواسل فى إفطار الصائمين».