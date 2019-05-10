مباحثات باكستانية يابانية بشأن القضايا المشتركة

بحث رئيس أركان الجيش الباكستاني قمر جافيد باجوا، مع سفير اليابان لدى إسلام آباد كونينوري ماتسودا، عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
وذكرت العلاقات العامة للجيش الباكستاني - في بيان أوردته شبكة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الجمعة - أن الجانبين ناقشا القضايا المتعلقة
وأعرب السفير الياباني عن تقديره للمساهمات الباكستانية تجاه منع نشوب صراعات في المنطقة.
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