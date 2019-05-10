أقر مجلس الشورى السعودى فى جلسته المنعقدة، الأربعاء الماضى، مشروع نظام الإقامة «المميزة» للوافدين من خارج المملكة العربية السعودية.
وينقسم مشروع النظام إلى قسمين؛ أحدهما إقامة دائمة، وأخرى مؤقتة برسوم محددة يُمنح صاحبها عددًا من المزايا، من ضمنها ممارسة الأعمال التجارية وفق ضوابط محددة.
يمنح النظام للمقيم مزايا؛ منها الإقامة مع أسرته واستصدار زيارة للأقارب واستقدام العمالة وامتلاك العقارات وامتلاك وسائل النقل، نظير دفع
ومن المقرر أن يحصل المقيم على
ووافق على هذا النظام ٧٦ عضوًا من أعضاء مجلس الشورى بينما عارضه ٥٥ عضواً، ويتضح من معالم هذا النظام الرغبة فى القضاء على بعض أوجه التستر، والدفع بعجلة الاقتصاد والنشاط التجارى للتوسع والشفافية.
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الشورى السعودى يوافق على مشروع نظام الإقامة «المميزة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.