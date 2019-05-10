روسيا تعرقل بيان مجلس الأمن حاول تشويه الوضع في إدلب

قال نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فلاديمير سافرونكوف، اليوم، أن موسكو عرقلت بيانا في مجلس الأمن الدولي حاول تشويه الأوضاع في إدلب بسوريا.

وقال سافرونكوف عقب إجراء مجلس الأمن الدولي مشاورات مغلقة حول سوريا -

وفقا لقناة "روسيا اليوم " الإخبارية : "عرقلنا ومنعنا نشر بيان صحفي بشأن سوريا صادر باسم مجلس الأمن الدولي، خلص فحواه إلى تشويه حقيقة الوضع في إدلب".



وأضاف مندوب روسيا أن على دول الغرب الاعتراف بأن مجموعات مسلحة تابعة لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي تنشط في إدلب تحت مسميات مختلفة، وهي الآمر الناهي في المنطقة ، مؤكدا أن روسيا والولايات المتحدة تواصلان الحوار العملياتي عبر قنوات عسكرية، وسياسية مهنية بشأن الوضع على الأرض في إدلب.