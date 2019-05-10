الخزانة الأمريكية: المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين بناءة

وصف وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، المفاوضات التجارية التي جرت اليوم الجمعة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين بـ "البناءة".
ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الجمعة، عن منوتشين قوله "جرتمفاوضات بناءة بين واشنطن وبكين، هذا كل ما يمكننا قوله".
يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال، في وقت سابق، "إنه
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