الأمم المتحدة : الحوثيين عرضوا انسحاباً من أجزاء في الحديدة والصليف ورأس عيسى

عرضت جماعة الحوثي الإنقلابية على الأمم المتحدة انسحاباً من أجزاء في الحديدة والصليف ورأس عيسى وكشفت الأمم المتحدة عن انسحاب الحوثيين سيسمح بدور أممي في إدارة الموانئ اليمنية ، وأقرت بأنها ستراقب انسحاب الحوثيين الذي سيبدأ غداً ولمدة 3 أيام



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