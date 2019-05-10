شعبويّة ترمب تحفز الأحزاب اليمينية في العالم

الخطاب المتطرف
تُشير نتائج انتخابات عدّة جرت خلال عامَي 2017- 2018 إلى نجاح الأحزاب الشعبويّة واليمينيّة المتطرّفة في ازدياد شعبيّتها، وتقبّل خطابها اليميني المتطرِّف من عدد واسع من الجمهور، مثل الأحزاب التالية:
1 "حزب الجبهة الوطنيّة" في فرنسا
2 "حزب الشعب" الدانماركيّ
3 "حزب الفجر الذهبي" في اليونان
4 "حزب الحريّة" الهولندي
5 "حزب بوديموس" في إيطاليا
6 "حزب الحريّة" النمساوي
7 "حزب القانون والعدالة" اليميني في بولندا
8 "حزب البديل من أجل ألمانيا"، الذي أحرز المرتبة الثالثة في الانتخابات الألمانيّة الأخيرة، وغيرها.
اجتياح اجتاحت الشعبويّة العالَم من الفلبّين إلى الولايات المتّحدة مرورا بالبرازيل مؤخّرا، وقبلها الهند والمكسيك وباكستان وكندا، يقودها قادة مثيرون للجدل، تتبعهم شعوب مغلوبة على أمرها أرهقتها الأزمات الاقتصاديّة لتعمل على زَعْزَعة الحياة السياسيّة في بلدانها.
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