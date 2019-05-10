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مقتل 80 متمردا في صعدة والضالع خلال 24 ساعة

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قتل 80 عنصرا من ميليشيات الحوثي الانقلابية في جبهتي صعدة والضالع، إثرالضربات المتتالية لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكشف مصدر في محافظة صعدة، أن مقاتلات التحالف تمكنت أول من أمس من توجيه ضربه دقيقة وناجحة، أسفرت عن تدمير قافلة عسكرية تابعة للمليشيات الحوثية في محافظة صعدة وتدميرها، مشيرا إلى أن جميع العناصر الحوثية لقوا مصرعهم في وداي سحامة القريب من مركز مديرية كتاف وعددهم قرابة 36 حوثيا.

جبهة كتاف

وأضاف المصدر أن مقاتلات التحالف استهدفت تجمعات حوثية أخرى في ذات المنطقة، وأدى ذلك إلى مقتل عدد من العناصر الإرهابية وجرح آخرين تجاوزت 23 حوثيا، مبينا أن جبهة كتاف بقيادة قائد لواء محور كتاف في صعدة رداد الهاشمي، تشهد عمليات استنزاف مستمرة وواسعة لمليشيات الحوثي منذ بداية المواجهات المسلحة في المديرية.

هجوم فاشل

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من جانب آخر أكد مصدر من الضالع لـ»دوت الخليج»، أن القوات الحكومية في مديدية الزاهر تمكنت من صد هجوما حوثيا جراء محاولات فاشلة للتسلل، ولقي 27 عنصرا حوثيا مصرعهم في ذات الموقع وجرح آخرون .

وبين المصدر أن المقاومة الشعبية بآل حميقان وبمساندة من أبناء جبهة ذي ناعم صدوا الهجوم الحوثي وطردوا الميليشيات إلى مواقعها السابقة بمنطقة قربة، وسقط جرحى وقتلى، فيما جثث المليشيات متواجدة في الشعاب وجبال آل حميقان.

وبين المصدر أن الحوثيين استغلوا شهر الصيام رغم أنهم مفطرون لايصومون ولكن رجال الجيش والمقاومة واجهوا تلك العناصر الانقلابية، وألحقوا بهم الهزائم وهم صائمون.


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