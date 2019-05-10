الاحتلال يسمح مجددا بالصيد في بحر غزة

أعادت سلطة الاحتلال الإسرائيلي السماح للصيادين بالصيد في بحر غزة أمس وفق مصادر فلسطينية وإسرائيلية متطابقة، بعد أسبوع على منع الفلسطينيين من الصيد، ردا على تجدد أعمال العنف.

وقال نزار عياش نقيب الصيادين الفلسطينيين إن «الاحتلال أبلغنا عبر الشؤون المدنية بإعادة فتح البحر أمام الصيادين، حتى مسافة 12 ميلا، انطلاقا من ميناء غزة وحتى رفح جنوبا، وبعمق 6 أميال من مدينة غزة حتى بيت لاهيا شمالا ابتداء من العاشرة صباح الجمعة».

ويعد هذا القرار أول خطوة في تفاهمات التهدئة في قطاع غزة الفقير، والذي تحاصره إسرائيل منذ أكثر من عشر سنوات، وقالت هيئة تنسيق النشاطات الحكومية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية أمس أنه من المتوقع إعادة فتح منطقة الصيد البحري في قطاع غزة بعمق 12 ميلا بحريا.

ووصل الوفد المصري مساء أول من أمس إلى غزة، وفق مصادر فلسطينية قالت إنه سيراقب مسيرات العودة من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، قرب السياج الحدودي بعد ظهر أمس.