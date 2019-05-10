بومبيو يلتقي بوتين بسوتشي

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أمس، أن مايك بومبيو سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتن خلال زيارته إلى روسيا الأسبوع المقبل، في اجتماع هو الأعلى مستوى بين البلدين منذ 10 أشهر. وذكرت الخارجية الأميركية أن بومبيو سيلتقي بوتن الثلاثاء في سوتشي على البحر الأسود، بعد توقفه في موسكو. وفي موسكو، أشارت الخارجية الروسية في بيان إلى أن بومبيو سيعقد خلال زيارته التي تم الاتفاق حولها بين البلدين، لقاء مع نظيره الروسي، سيرجي لافروف، ليتبادل معه «الآراء بشأن العلاقات الثنائية والقضايا الدولية الملحة، بما فيها الأوضاع في فنزويلا وسورية وأوكرانيا».



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