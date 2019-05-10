فشل المجلس الرئاسي
ويرى العديد من مراقبي المشهد السياسي الليبي أن اتفاق الصخيرات أو الاتفاق السياسي الليبي الذي تم توقيعه تحت رعاية الأمم المتحدة في مدينة الصخيرات المغربية في 17 ديسمبر 2015، لم يفلح في إنهاء الأزمة، بل استمرت حالة الانقسام السياسي بالبلاد، وفشل المجلس الرئاسي في إنهائها وإخفاقه في تنفيذ الاستحقاقات المنصوص عليها في الاتفاق السياسي وعلى رأسها الترتيبات الأمنية.
رفض دولي
وقالت مصادر مطلعة إن الأحزاب التي تتمترس خلفها مليشيات مسلحة هي التي تحكم العاصمة طرابلس وتفرض سيطرتها على مرافق الدولة، وليست حكومة الوفاق التي فشلت حتى الآن في بسط سلطة الدولة على المنافذ كافة والسجون وإجراء المصالحة الوطنية ومحاربة الفساد وتحسين الوضع المعيشي للمواطن رغم ما حظي به من دعم محلي ودولي. وأضافت المصادر أن العديد من الدول الكبري سئمت من سطوة المليشيات وباتت تدعم الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، وإن كانت لا تصرح بذلك.
أبرز الجماعات المسلحة بطرابلس
كتيبة ثوار طرابلس
كتيبة النواصي
الجماعة الليبية المقاتلة
مليشيات من تاجوراء
مليشيات الزنتان
مليشيات ترهونة
مليشيات مصراتة
كانت هذه تفاصيل خبر سكان طرابلس يترقبون وعود حفتر بدحر المليشيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.