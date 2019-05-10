الخارجية البريطانية تعيّن أندرو موريسون وزيراً للدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أعلن جيريمي هانت وزير الخارجية البريطانية، تعيين الدكتور أندرو موريسون وزيراً للدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الخارجية البريطانية، خلفاً للوزير السابق اليستر بيرت. يذكر أن آخر منصب سياسي للدكتور موريسون وكيل وزارة شؤون إيرلندا الشمالية، وكان قد خدم في سلاح البحرية البريطانية برتبة ضابط طبي، وترك الخدمة العام 2000 برتبة لواء طبيب جراح، وتم استداعاءه للخدمة العسكرية مرة أخرى العام 2003.

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