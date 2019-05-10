عبدالملك: ميليشيات الحوثي توظف التعليم الأكاديمي لنشر التطرف

عدن (الاتحاد) أكد رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك أن بدء صرف 50% من مرتبات أكاديميي وموظفي كافة الجامعات الحكومية في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي، خطوة أولى في طريق إنقاذ التعليم ورواده.

وقال رئيس الوزراء في تغريدة على حسابه الرسمي في «تويتر»، إن ميليشيات الحوثي تمارس تدميراً ممنهجاً لبنية التعليم الأكاديمي وتوظفه في نشر التطرف والأفكار الطائفية.

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