ترامب يصف المحادثات التجارية مع الصين بـ"البناءة"

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن "الولايات المتحدة والصين عقدتا أمس الخميس واليوم الجمعة، محادثات صريحة وبناءة بشأن العلاقات التجارية بين البلدين".

وأضاف "ترامب" في رسالة عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، أن "العلاقة بيني وبين الرئيس (الصيني) شي جين بينج مازالت قوية جداً ومحادثاتنا بشأن المستقبل ستتواصل".

ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن ترامب قوله إنه "في الوقت نفسه فرضت فيه الولايات المتحدة رسوماً على الصين، فإن احتمال رفعها أو استمرارها يتوقف على ما سيحدث في المفاوضات المستقبلية".

ويأتي ذلك بينما اختتم المسؤولون الأميركيون والصينيون جولة المفاوضات التجارية الأخيرة بينهما بعد لقاء قصير في واشنطن اليوم الجمعة من دون التوصل إلى اتفاق، وذلك بعد ساعات من دخول الزيادة الجديدة في الرسوم الأميركية على كمية قيمتها 200 مليار دولار من الواردات الأميركية من السلع الصينية حيز التطبيق.

وذكرت شبكة "فوكس" الإعلامية أن وفد المفاوضات الأميركي برئاسة الممثل التجاري روبرت لايتزر ووزير الخزانة ستيفن مونشن، غادر مقر الاجتماع واتجه إلى البيت الأبيض للاجتماع مع الرئيس دونالد ترامب.