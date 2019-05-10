572 وفاة و296 ألف إصابة بالكوليرا في اليمن

عدن (الاتحاد، وكالات)

تزايد عدد ضحايا وباء الكوليرا في اليمن حيث بلغ عدد الوفيات 572 حالة، كما تم تسجيل 296.494 حالة إصابة.

وأوضحت مصادر طبية في منظمة الصحة العالمية، أن وباء الكوليرا انتشر هذه المرة في جميع المحافظات اليمنية، وسط تحذيرات أممية من إغلاق 60 بالمائة من مراكز علاج الإسهالات المسببة للمرض.

وجاءت مدينة صنعاء وريفها بالمرتبة الأعلى في معدل الوفيات بالكوليرا، حيث سجلت المنظمة الدولية 108 حالات وفاة، تليها محافظة إب بـ87 حالة وفاة، بينما توزعت الأعداد المتبقية على 22 محافظة يمنية.

ونشرت المنظمة الدولية بداية العام الجاري آلاف العاملين لعلاج الكوليرا في 147 منطقة يمنية لمواجهة الموجة الرابعة للوباء منذ محاولة الميليشيات الحوثية السيطرة على مقدرات البلاد، وذلك وسط عجز السلطات الصحية

وأوضحت آخر البيانات أن 45 بالمائة من المرافق الصحية في البلد لا تعمل سوى بنصف طاقتها، بسبب شح المستلزمات الطبية، والدمار الذي طال المئات من منشآتها، ما أدى إلى حرمان ملايين السكان الرعاية الصحية.

وفي سياق آخر، قال مصدر طبي إن مسلحين تابعين لميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران يحتجزون كمية من أدوية مرضى السرطان في محافظة إب، ويمنعون إدخالها إلى المدينة.

وأضاف المصدر أن نقطة تابعة للحوثيين على المدخل الشرقي لمدينة إب تحتجز أدوية مرضى السرطان وتطالب بدفع مبالغ كبيرة كجمارك على الأدوية والمساعدات الطبية مقابل السماح بدخولها.

وبحسب المصدر، فإن شحنات الأدوية المقدمة من الإمداد الدوائي لوزارة الصحة في عدن، معرضة للتلف نتيجة احتجازها في ظروف غير مهيأة لأكثر من ثلاثة أسابيع.

ويستفيد من شحنة الأدوية أكثر من 3 آلاف مصاب بالسرطان في محافظة إب، ويواجهون مخاطر نتيجة نفاد أكثر من 50% من الأدوية من مركز «الأمل لعلاج الأورام» في إب، وهو المركز الوحيد المتخصص لعلاج الأورام بالمحافظة ويتبع فرع المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان.

واحتجزت الميليشيات خلال الأشهر الماضية، أكثر من مرة، عدداً من الشحنات والأدوية الطبية والمواد الإغاثية والإنسانية، مشترطة دفع مبالغ مالية مقابل السماح بدخولها إلى محافظة إب.