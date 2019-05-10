200 ألف يؤدون صلاة الجمعة بالأقصى

رام الله (الاتحاد)

أدى حوالي 200 ألف مصل الصلاة في المسجد الأقصى في الجمعة الأولى من شهر رمضان، وسط تشديد أمني إسرائيلي في القدس القديمة وفي محيطها. وقال مدير عام أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى الشيخ عزام الخطيب «وصل حوالي 200 ألف مصل إلى المسجد الأقصى رغم الحواجز والانتشار الأمني الكبير». وتابع «انتهت الصلاة على خير داخل الأقصى وباحاته وقمت بتفقد كل المرافق من مراكز إسعاف ومراكز خدمات أخرى للمصلين».

وسمح الجيش الإسرائيلي للرجال فوق سن الأربعين من الضفة الغربية بدخول القدس أيام الجمعة في شهر رمضان، والأطفال تحت سن الثانية عشرة في حين لا توجد قيود على أعمار النساء.

وقال الناطق باسم الشرطة الإسرائيلية في بيان إن «الشرطة نشرت وعززت قواتها منذ ساعات الصباح الأولى في القدس الشرقية وفي أزقة البلدة القديمة».

من جهته، قال مصور فرانس برس الذي تواجد على معبر قلنديا الفاصل بين مدينة القدس ومدينة رام الله إن «أعداداً هائلة من المصلين الذين جاؤوا من مدن شمال الضفة الغربية عبروا معبر قلنديا إلى مدينة القدس الشرقية». وتابع «كان اليوم مميزاً إذ سمحت إسرائيل لأول مرة منذ سنوات بوجود عناصر من الشرطة الفلسطينية ومن الارتباط الفلسطيني داخل معبر قلنديا للمساهمة في تسهيل عملية مرور المصلين، وفُتح مسلك خاص للمسنين للمرور بالكراسي المتحركة، بمساعدة متطوعين من الإسعاف الفلسطيني». كما تواجدت سيارات إسعاف وطواقم طبية للمساعدة عند الحاجة.

وقال الشيخ محمد سليم في خطبة صلاة الجمعة «أيتها الجموع المحتشدة في المسجد الأقصى ورحابه الذي جئتم إليه اليوم مرابطين لتؤكدوا للعالم أجمع أنكم لن تفرطوا في مسرى رسولكم صلى الله عليه وسلم».