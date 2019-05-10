وزير خارجية البحرين يرد على حمد بن جاسم: ليس هناك هدم لمجلس التعاون بل صد للتآمر

أبوظبي (الاتحاد)

رد وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، على تصريحات حمد بن جاسم، رئيس وزراء قطر السابق، التي ادعى فيها أن هناك محاولات لهدم مجلس التعاون الخليجي، قائلاً إنها «خاطئة ومن يقولها مخطئ تماماً».

وفي سلسلة تغريدات له عبر موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، أوضح وزير خارجية البحرين: «ليس هناك هدم لمجلس التعاون ومن يقول هذا الكلام مخطئ تماماً.. هناك صد للضرر والتآمر الذي طالما أتى من بلد واحد ضد بقية دول المجلس.. ورحم الله بلد عرف قدره فوقف عنده».

وتابع: «يقولون ما يقولون من كذب وزور في قطر وقنوات لندن المأجورة، ونحن والحمد لله مطمئنون بأن ملكنا حمد بن عيسى وأميرنا خليفة بن سلمان وأميرنا سلمان بن حمد وكل أهل البحرين هم جسد واحد وقلب واحد في صف واحد».

يذكر أن حمد بن جاسم عاد للتطاول على المنظومة العربية بأكاذيبه، قائلاً: «وللأسف فإن بعض دول مجلس التعاون الخليجي تراودها أحلام إلحاق هزيمة عسكرية بإيران، كما كانت تحلم قبل توقيع الاتفاق الذي انسحبت منه الولايات المتحدة، ووجدت هذه الدول نفسها مضطرة للإشادة بالاتفاق عند توقيعه آنذاك.. إننا للأسف مجرد طرف ثانوي نعمل بردات الفعل دونما رؤية تحددها مصالحنا».

وأضاف بن جاسم: «فهدم مجلس التعاون الخليجي وتقويضه، كما يحدث اليوم يصب في مصلحة الغير ويدمر مصالح دول المجلس، ولا يخدم إلا مصالح من يريدون إبرام اتفاقيات جديدة مع إيران، أما نحن فسنطبل لتلك الاتفاقات كما فعلنا في المرة الأولى».