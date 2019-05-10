صحفي ألماني-تركي: أردوغان مسؤول عن تعذيبي في السجن

برلين (د ب أ) اتهم الصحفي الألماني-التركي دينيس يوجيل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالمسؤولية عن تعذيبه خلال فترة اعتقاله في تركيا. وتحدث مراسل صحيفة «فيلت» الألمانية في إفادته الكتابية أمام المحكمة الابتدائية في العاصمة الألمانية برلين أمس عن تعرضه للضرب والركل والإهانة والتهديد على يد مسؤولين في سجن «سيليفري» شديد الحراسة.

وقضى يوجيل عاماً في الحبس في تركيا حتى تم الإفراج عنه في فبراير عام 2018.

وجاء في الإفادة الكتابية التي حصلت وكالة الأنباء الألمانية على نسخة منه «تعرضت للتعذيب في سجن سيليفري على مدار ثلاثة أيام... ربما بأمر مباشر من الرئيس التركي، كان هذا نتاج لحملة التحريض التي بدأها (الرئيس التركي) وتحت مسؤوليته. المسؤول الرئيسي عن التعذيب الذي تعرضت له اسمه أردوغان».

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