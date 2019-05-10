انفجار عبوة ناسفة في "الشيخ عثمان" بعدن

عدن (الاتحاد)

فجر مجهولون عبوة ناسفة في حي سكني بمنطقة «الدرين» في مديرية «الشيخ عثمان» بمحافظة عدن، دون أن يسفر الانفجار عن سقوط خسائر بشرية، وقال مصدر محلي لـ«الاتحاد»، إن «العبوة المتفجرة تم رميها من قبل مجهولين بالقرب من مدرسة العبادي للبنات في الدرين ولم تسفر عن سقوط أي ضحايا في صفوف الأهالي بالمنطقة»، موضحاً أن الهجوم يعد عملاً تخريبياً يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار وإثارة الخوف والهلع في صفوف الأهالي. وأشار إلى أن قوات أمنية انتشرت في الموقع وبدأت بالتحقيق حول هوية العناصر التي قامت برمي العبوة المتفجرة.

وفي سياق متصل، شن مسلحون مجهولون هجوماً على منزل مسؤول في الجيش اليمني بمحافظة تعز.

وأفاد مصدر محلي أن مسلحين ملثمين على متن دراجة نارية أطلقوا وابلاً من الرصاص على منزل قائد جبهة «مقبنة» العقيد مفضل الحميري في منطقة «الدحى» غرب تعز، مضيفاً أن الأعيرة النارية اخترقت جدران المنزل دون أن تسفر عن سقوط ضحايا بين المتواجدين فيه.

من جهة أخرى دعا محافظ تعز نبيل شمسان، إلى توحيد وتكثيف الجهود من أجل استكمال عملية تحرير تعز من ميليشيات الحوثي الإرهابية، مضيفاً أن الجميع يمر بمرحلة تاريخية حرجة تتطلب التركيز على صنع المستقبل المشرق الذي يبدأ بفتح بوابة التحرير وثقافة الدولة.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في اللقاء الرمضاني الموسع الذي انعقد بمحافظة تعز بمشاركة قيادات محلية وأمنية وعسكرية ورجال الدين وممثلي المنظمات المدنية والسياسية. ودعا المجتمعون إلى الالتفاف حول الجيش اليمني والأمن في معركة النضال لاستكمال تحرير تعز وتحقيق الانتصار الكبير على ميليشيات الحوثي.