غرق 70 مهاجراً وإنقاذ 16 قبالة سواحل تونس

ساسي جبيل (تونس)

أفادت وكالة الأنباء التونسية، أمس، بغرق 70 من المهاجرين غير الشرعيين على الأقل في المياه الدولية قبالة سواحل صفاقس. وأوضحت الوكالة نقلاً عن مسؤولين بالسلطات الجهوية بصفاقس أن وحدات من جيش البحر بصدد انتشال جثث المهاجرين، فيما تم إنقاذ 16 شخصاً حتى الآن بوساطة قوارب الصيد القريبة من حادث الغرق.

وأفادت وزارة الدفاع الوطني بأنّ التحرّيات الأوّلية كشفت أنّ المركب غادر ميناء مدينة زوارة الليبية، أمس الأول، في اتجاه إيطاليا. وأكدت الوزارة في بلاغ لها، أنّ عمليات البحث ما زالت متواصلة، موضّحة أنّه تمّ توجيه قطعة بحريّة تابعة لجيش البحر على عين المكان إثر تلقي معلومات حول غرق مركب يقلّ مهاجرين غير شرعيين على بعد 60 كم شرق سواحل صفاقس خارج المياه الإقليمية وأنّها وجدت مركب صيد تونسياً قام بإنقاذ 16 فرداً تمّ نقلهم على متن الخافرة العسكريّة.

إلى ذلك، أنقذت البحرية الليبية 213 مهاجراً غير قانوني قبالة ساحل مدينة زليتن على بعد 140 كلم شرق العاصمة طرابلس في عمليتين منفصلتين هذا الأسبوع، بحسب ما أفاد أمس الجمعة المتحدث باسم البحرية العميد أيوب قاسم. وأوضح قاسم في بيان: «أبحر الأربعاء الماضي الزورق صبراتة التابع للقطاع الأوسط لحرس السواحل في دورية استطلاع، وأثناء الدورية تسلم بلاغاً بوجود قارب هجرة يطلب استغاثة»، وتمت عملية الإنقاذ «على بعد 8 أميال شمال غرب زليتن». وأضاف: «تم إنقاذ كافة المهاجرين الذين كانوا على متن قارب مطاطي وعددهم 107 بينهم 7 أطفال».