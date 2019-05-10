"فورين بوليسي": ثقة الأتراك في سلامة العملية الديمقراطية انتهت

شادي صلاح الدين (لندن)

تسبب القرار المثير للجدل للسلطات التركية بإعادة الانتخابات في مدينة إسطنبول في حالة من الانقسام داخل حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يرأسه رجب طيب أردوغان، بجانب إضعاف المصداقية الديمقراطية للبلاد.

وذكرت مجلة «فورين بوليسي» الأميركية في تقرير كتبه «جان سيلجوكي» أن قرار المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا بإعادة الانتخابات البلدية في إسطنبول، أدى إلى إلغاء فوز مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض أكرم إمام أوغلو الذي فاز بالسباق بفارق 13000 صوت في 31 مارس، مشددة على أن القرار يقوض ديمقراطية تركيا المحاصرة بالفعل.

وأكدت المجلة الأميركية أن الثقة في تلك العملية قد تبخرت الآن. ويبدو أن القواعد التي تحكم الانتخابات أصبحت عشوائية، ما يقوض ثقة المواطنين في سلامة العملية الديمقراطية الأساسية.

وأوضحت «في الواقع، من خلال إعادة تفسير سوابقها القضائية السابقة، اعتمدت هيئة الانتخابات قرارها على حقيقة أن مجالس الاقتراع (مجموعة الأشخاص المسؤولين عن حسن سير التصويت في كل صندوق اقتراع) قد تم تشكيلها بشكل غير قانوني - أي الالتزام القانوني الذي تم الاقتراع عليه. ومع ذلك، فشل مجلس الإدارة في توضيح كيف أثرت هذه المخالفة على نتائج الانتخابات بالنظر إلى أن صناديق الاقتراع خضعت لمراقبة من قبل ممثلي الأحزاب السياسية ؛ وإذا حاول رئيس مجلس الاقتراع القيام بأي أمر خاطئ، لكان ممثلو الأحزاب السياسية قد تدخلوا».

وأوضحت «ولم يكن قرار المجلس متناسقاً بالقدر الكافي لإلغاء التصويت لمصلحة مرشح حزب العدالة والتنمية، مع قبول الأصوات التي تم الإدلاء بها في الانتخابات البلدية الأخرى في البلاد».

وأشارت المجلة إلى أنه في الواقع، وفي الظرف نفسه الذي أدلى فيه الناخبون بأصواتهم لمصلحة رئيس بلدية إسطنبول، فعلوا ذلك أيضاً في انتخابات رؤساء البلديات وأعضاء المجالس البلدية في المقاطعات الأخرى، والمختار (ممثلو الأحياء). ومن أجل الاتساق، إذا اعتُبرت القواعد الإجرائية قد انتهكت، فينبغي أيضاً إلغاء نتائج الانتخابات الثلاثة الأخرى».

وقالت إن التفسير القانوني الفوري هو أن هيئة الانتخابات العليا لديها ولاية فقط لاتخاذ القرارات بشأن النتائج التي تم الطعن فيها. وفي هذه الحالة، تم التنافس على انتخابات بلدية إسطنبول فقط - ربما لأن حزب العدالة والتنمية حقق نتائج جيدة في السباقات الأخرى. في حين أن هذا قد يكون صحيحاً من الناحية القانونية، إلا أنه خطأ أخلاقي، إن قرار إعادة فقط السباق الذي طلبه الحزب الحاكم، على الرغم من احتمال تأثر جميع السباقات الانتخابية بالمخالفات المزعومة، يضر بثقة الجمهور ويخلق سابقة يمكن أن يستغلها أي حزب حاكم في المستقبل في أوقات لا تكون فيها نتائج الانتخابات لا ترضيه.

وأشارت المجلة إلى أن السخط تجاوز أثره صفوف المعارضة، فليس كل من داخل حزب العدالة والتنمية أو قاعدة ناخبيه راضين عن النتيجة، وهو ما يشير إلى احتمال حدوث انشقاق داخل الحزب الحاكم ، مشيراً إلى انتقاد عبد الله جول، الرئيس السابق وأحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية، للقرار ودعمه لتشكيل حزب جديد برئاسة علي باباجان، نائب رئيس الوزراء السابق، وزير الاقتصاد والمالية للرد على قرار أردوغان المثير للجدل.

كما سرت شائعات حول قيام باباجان وجول وأحمد داود أوغلو، وزير الخارجية السابق ورئيس الوزراء، بالتحضير لتشكيل حزب سياسي جديد. وأضافت أن الأحداث الأخيرة قد عجلت بهذه العملية، موضحة أن إنشاء حزب جديد سيضر بالحزب الحاكم.