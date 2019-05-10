كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جرائم "داعش" بحق ثقافة وحضارة الشعوب (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عمل تنظيم داعش الإرهابي على هدم الثقافات والحضارات للشعوب، ففي العراق دمر التنظيم الإرهابي 70% من أثار مدينة النمرود جنوب مدينة الموصل العراقية.

كما دمر أكثر من 300 معلم آثري في نينوى، ودمر فى سوريا مدينة تدمر الآثرية، وذلك استنادًا إلى سلاح الفتاوى المضللة.

وقال الباحث في التاريخ وليد فكري: "لما تلاقي حد ماسك في رواية مشكوك في أمرها أو لما تلاقي حد بيعمل حاجة باسم الدين وهو مش جايب السند بتاعها اعرف على طول إن قضيته خسرانة".



وتابع فكري، في مقطع فيديو بثه موقع مداد نيوز: "هما مدركين إن ذا غرضهم الحقيقي حتى وإن كانوا بياخدوا غلاف تاني بيدعوا بيه الإصلاح، هما مجرد قوى مدمرة عمياء".

