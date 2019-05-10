اقتراح حوثي غير مسبوق للانسحاب من عدة مناطق مهمة في اليمن

أعلنت الأمم المتحدة أن الحوثيين في اليمن تقدموا باقتراح لإعادة الانتشار بشكل أحادي من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.

وقالت الأمم المتحدة في بيان أنها ستشرف على عملية إعادة الانتشار في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، مرحبة بهه الخطوة من قبل الحوثيين.

وكشفت أن عملية إعادة الانتشار في الموانئ، ستستمر لمدة 4 أيام، وانطلاقا من يوم غد السبت وحتى الـ 14 من الشهر الجاري، حسبما أفادت فضائية "العربية عاجل".

وسبق أن أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتن غريفيث في أبريل الماضي أنه تلقى موافقة رسمية من طرفي النزاع اليمني، الحكومة والحوثيين، لتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق السويد التي تنص على سحب كل القوات من الموانئ الثلاثة، قبل بدء المرحلة الثانية القاضية بنشر قوات مراقبة دولية في الحديدة وموانئها.

ويتوقع أن يمهد تطبيق اتفاق الحديدة المتعثر منذ فترة الطريق أمام مفاوضات سياسية تنهي الحرب الدائرة في اليمن.