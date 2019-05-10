كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المليشيا الحوثية تقصف مواقع العمالقة بالدريهمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت ميليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم الجمعة، قصفاً استهدف مناطق متفرقة للقوات اليمنية المشتركة شرق مديرية الدريهمي.

واستخدمت الميليشيات قذائف مدفعية الهاون والهاوزر بشكل مكثف وعنيف، كما فتحت نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة والمتوسطة على تلك المواقع، حسبما أورد موقع "المشهد العربي".

وواصلت الميليشيات عمليات القصف والاستهداف لمواقع القوات المشتركة في مختلف مناطق ومديريات محافظة الحديدة، خلال الأيام الخمسة الأولى من رمضان.