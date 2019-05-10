كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة العراقية تسلح العشائر لمواجهة تنظيم داعش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الحكومة العراقية، تسليح العشائر القريبة من الحدود مع سوريا لمواجهة أي هجمات محتملة ينفذها تنظيم داعش الإرهابي.

ووفق موقع قناة السومرية، قال قائد عمليات الجيش في نينوى اللواء نجم الجبوري، اليوم الجمعة، إن الحكومة العراقية قررت تسليح 50 قرية يقطنها سكان العشائر في محافظة نينوى على محور الشرقاط – حمام العليل – ربيعة، لصد الهجمات الإرهابية المتوقعة لتنظيم داعش الإرهابي ضد سكان القرى.

وأضاف أن هذا الإجراء جاء بعد اتفاق مع شيوخ المناطق النائية وكذلك القرى القريبة من الحدود السورية، لتدافع عن نفسها ضد أي هجمات محتملة يمكن أن تنفذها مجموعات صغيرة.