انقلاب قارب بقاديس.. إعادة الناجين للمغرب واعتقال ثلاثة لتورطهم في الحادث

كشفت وسائل إعلامية إسبانية، اليوم الجمعة، عن معطيات جديدة تتعلق بانقلاب قارب مطاطي بقاديس، أول أمس الأربعاء، كان على متنه 20 مهاجرا مغربيا.

فبعد إعلان الحرس المدني الإسباني، عن إلقاء القبض على ثلاثة مغاربة بعد إنقلاب القارب، مما تسبب في غرق امرأة، قالت وسائل إعلام إسبانية، إن عمليات البحث لازالت مستمرة بعد فقدان قاصر مغربي يبلغ من العمر 16عاما.

وأقدمت السلطات الإسبانية بالتنسيق مع نظيرتها المغربية، على إعادة الناجين إلى المغرب.

ووجهت للمغاربة الثلاثة الموقوفين، تهم تتعلق بـ”ارتكاب جرائم ضد حقوق المواطنين الأجانب والقتل العمد”.

وبحسب منظمة حقوقية بالأندلس، فالمعطيات تشير إلى وفاة وفقدان 150 مهاجرًا سريا على الأقل منذ بداية سنة 2019.