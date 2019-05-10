بعدما أثارت الجدل.. هذه حقيقة صور الإفطار “الهزيل” في مؤسسة خيرية في شفشاون

بعدما أثارت الصورة، التي قيل إنها وجبة هزيلة من الوجبات المتعلقة برمضان، تقدمها إحدى المؤسسات الخيرية في مدينة شفشاون لنزلائها؛ والتي أثارت الكثير من الجدل على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، أوضحت مؤسسة دار الطالب والطالبة أن الصورة، التي تداولتها بعض المنابر الإعلامية الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي، لا علاقة لها بأي وجبة من الوجبات المتعلقة برمضان.

وأفادت المؤسسة الخيرية، في بيانها، أن الصورة المتداولة لا علاقة لها بأي وجبة من الوجبات المتعلقة بشهر رمضان، وإنما تعود إلى وجبة فطور تخص فترة الصباح خلال فصل الشتاء.

كما لفتت المؤسسة ذاتها الانتباه إلى أن لجنة التدبير الخاصة بتسيير مؤسسة الرعاية الاجتماعية تعمل على إعداد برنامج غذائي خاص بالمؤسسة عند بداية الموسم الدراسي، ويتم تغييره بمناسبة شهر رمضان.

وأكدت المؤسسة ذاتها، في بيانها، أنها ستعمل على نشر صور حقيقية لموائد الإفطار الخاصة بالتلميذات، والتلاميذ حتي يعلم الرأي العام حقيقة الخبر.