تارودانت.. إمام مسجد يتعرض لـ”كريساج” من طرف عصابة ملثمة

فوجئ إمام مسجد أحد الدواوير التابعة لجماعة إسن نواحي أولاد تايمة في إقليم تارودانت، ليلة أمس الخميس، باعتراض سبيله، والاعتداء عليه بواسطة السلاح الأبيض من طرف ستة أشخاص ملثمين، كانوا على متن ثلاث دراجات نارية، وذلك على مستوى واد سوس.

وعلم “اليوم24” أن الاعتداء وقع في دوار أدوز جماعة إسن ضواحي أولاد تايمة، وذلك أثناء عودة إمام المسجد على متن دراجته النارية، متوجها إلى مقر سكناه بعد القيام بواجبه الديني، قبل أن يعترض سبيله أفراد عصابة، إذ أوقفوه على مستوى مصب واد سوس في مدخل دوار أدوز، وسلبوه دراجته النارية بالقوة، بالإضافة إلى مبلغ 300 درهم، كان بحوزته، وذلك تحت طائلة التهديد بالسيوف قبل أن يلوذوا بالفرار إلى وجهة مجهولة.

وفور توصلها بشكاية من طرف الضحية، باشرت مصالح الدرك الملكي في أولاد تايمة تحرياتها من أجل وضع حد لهذه العمليات الإجرامية، والوصول إلى هوية المتهمين، الذين لايزالون في حالة فرار.