الناصري يحقق مشاهدات عالية مع بداية رمضان

حقق سيتكوم “البوي”، الذي عاد به الفنان سعيد الناصري إلى سباق الانتاجات الرمضانية، نسب مشاهدة عالية على موقع “يوتوب” في الحلقتين الماضيتين، علما أنه يعرض كذلك على قناة “شدى TV ” الفضائية.

وتجاوز عدد مشاهدات الحلقة الأولى من سيتكوم “البوي” عتبة مليون مشاهدة متفرقة بين من شاهد الحلقة على قناة سعيد الناصري على “يوتوب”، ومن شاهدها على قناة “شدى TV” في الموقع نفسه.

ويشارك في بطولة “البوي” إلى جانب سعيد الناصري، كل من فاطمة خير ونعيمة إلياس، والطفلة كلارا ملاك، والطفل طه أزهاري، وخريج برنامج ستانداب عبد الله بركاوي، الملقب بـ”كحلوش”.

ويحكي سيتكوم “البوي” قصة شخص عاش ظروفا صعبة، ويضطر إلى العمل كخادم في بيت سيدة، أم لطفلين، للتوالى الأحداث في قالب كوميدي.

وكتب سيناريو “البوي” سعيد الناصري، وأخرجه مصطفى حياك، وسعيد الناصري، وأنتجته “شذى برود”.