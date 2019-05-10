اللجنة الأولمبية تعلن سقوط اثنتين من الرياضيات بعد إعادة فحص عينات من دورة لندن

أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية يوم الجمعة أن اثنتين من الرياضيات اللائي نافسن في دورة لندن الأولمبية 2012 سقطتا في اختبارات للمنشطات عقب إعادة اختبار عينتيهما بعد سبع سنوات.
وسقطت الرباعة الأرمينية ميلين دالوزين، التي نافست في منافسات السيدات لوزن 69 كيلوجراما في اختبار بعد العثور على مادة منشطة في عينتها وكذلك متسابقة الوثب الطويل اللاتفية اينيتا راديفيكا التي أنهت في المركز الرابع في المنافسات.
وستواجه الرياضيتان، اللتان اعتزلتا المنافسات، عقوبة الإيقاف من قبل الاتحادات المحلية المعنية بسبب استخدامهن لمواد محظورة.
ويتم حفظ كافة العينات من دورة أثينا الأولمبية 2004 ويعاد تحليلها بشكل ممنهج.
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