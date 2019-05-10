إيقاف نيمار عن 3 مباريات بعد أن لَكَم مشجعًا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قرر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، اليوم الجمعة، معاقبة مهاجم باريس سان جرمان الدولي البرازيلي نيمار بالإيقاف ثلاث مباريات بالإضافة إلى اثنتين مع وقف التنفيذ لاشتباكه مع أحد المشجعين في نهائي كأس فرنسا ضد رين.

وقال الاتحاد الفرنسي إن العقوبة تدخل حيز التنفيذ "اعتبارا من الإثنين 13 أيار/ مايو"، أي يستطيع نيمار خوض مباراة فريقه ضد أنجيه في المرحلة السادسة والثلاثين من بطولة فرنسا، غدا السبت.

ومن المقرر أن يحرم نيمار من المباراتين الأخيرتين لفريقه في الدوري المحلي ضد ديجون ورينس بالإضافة إلى كأس الأبطال ضد رين في شينزن الصينية في آب/ أغسطس المقبل.

وحول هذا القرار، أصدر نادي العاصمة ونيمار بيانا بعد فترة قليلة من إعلان عقوبة الإيفاق، أكدا فيه "استئناف هذا القرار".

وأضاف النادي الباريسي أنه يعتبر "العقوبة قاسية، بالنظر إلى الشتائم التي تعرض لها العديد من لاعبي الفريق بينهم نيمار".

ويذكر أن الحادثة قد وقعت بين نيمار وأحد مشجعي رين إثر خسارة فريقه نهائي الكأس بركلات الترجيح وأظهرت الأشرطة المهاجم البرازيلي وهو يقوم بإبعاد الهاتف النقال للمشجع الذي بدا وكأنه يقوم بتصويره، قبل أن يتبادل وإياه بضع كلمات، سبقت قيام المهاجم البرازيلي بتوجيه لكمة نحو وجه المشجع.

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واعترف نيمار أنه تصرف بشكل "خاطئ" وكتب في تعليق على منشور لأحد أصدقائه يتضمن شريط الاعتداء، على موقع "إنستاغرام": "هل تصرفت بشكل خاطئ؟ نعم. لكن لا يمكن لأي كان أن يبقى غير مبالٍ"، في إشارة إلى ما اعتبره اللاعب إهانات كان المشجع يوجهها له ولزملائه.

وكان قد أوقف الاتحاد الأوروبي للعبة "ويفا" نيمار أواخر الشهر الماضي ثلاث مباريات أيضا لشتمه حكام مباراة إياب ثمن النهائي التي فاز فيها مانشستر يونايتد الإنكليزي في 6 آذار/ مارس على باريس سان جرمان على ملعب بارك دي برانس 3-1 وتأهل بفارق الأهداف المسجلة خارجا بعد أن خسر ذهابا على ملعبه أولدترافورد صفر-2، على الرغم من عدم مشاركته في تلك المباراة بسبب الإصابة.

وتم طرد نيمار (27 عاما) بعد احتساب ركلة جزاء ليونايتد في الدقائق الأخيرة بعد الاستعانة بتقنية الفيديو، وقام بعدها بمتابعة المباراة من المدرجات وخسر فريقه في اللحظات الأخيرة.

وقال نيمار على مواقع التواصل الاجتماعي "إنه العار. يضعون أربعة صبية لا يفهمون شيئا في كرة القدم لرؤية الإعادة بالفيديو ليذهبوا إلى الجحيم".

وأفاد الاتحاد الأوروبي اليوم لـ"وكالة فرانس" برس بأن نيمار تقدم باستئناف من أجل تخفيف العقوبة مشيرا إلى أن تاريخ اجتماع لجنة الاستئناف لم يحدد بعد.

ووفق هذه العقوبة التي اتخذت بحقه في 26 نيسان/ أبريل، سيغيب نيمار عن المباريات الثلاث لسان جرمان في دور المجموعات الموسم المقبل، إلا إذا قرر الاستئناف رفعها أو تخفيفها.