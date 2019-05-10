الناصرة: مشاركة المئات بمسيرة حداد على الفنان زهر

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - شارك المئات من أهالي مدينة الناصرة، مساء يوم الجمعة، في مسيرة حداد على الفنان توفيق زهر، الذي راح ضحية حادث إطلاق نار، وقع بالقرب من مخبز على الشارع الرئيسي للمدينة، حيث تواجد في المكان مصادفةً برفقة حفيدته الطفلة.
وانطلقت المسيرة الصامتة من مركز القديس أنطون، وجابت الشارع الرئيسي وصولا إلى موقع الجريمة، وهناك قام المشاركون بإشعال الشموع، ووضع باقات الورود في الموقع الذي عُلِّقت فيه صور الفقيد.
وعزفت مجموعة من الفنانين على العود، تخليدا لذكرى الراحل الذي كان عازفا على آلة العود.
وطلب بعض المشاركين إلقاء كلمات في موقع الحدث، إلا أن المبادرين أصروا على أن يكون الحداد صامتا دون كلمات.
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