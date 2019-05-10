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شهيد و30 إصابة في مسيرات العودة شرقي قطاع غزة

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خالد سلمان - الرياض في الجمعة 10 مايو 2019 09:52 مساءً - استشهد فلسطيني وأصيب 30 متظاهراً فلسطينياً، مساء الجمعة، من جراء اعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي على المشاركين في مسيرات "العودة" السلمية، شرقي قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان لها، عن استشهاد مواطن وإصابة 30 متظاهراً بجراح مختلفة منهم 4 أطفال ومسعف من جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال فعاليات الجمعة الـ58 لمسيرة العودة وكسر الحصار السلمية شرق قطاع غزة.

ويشارك الفلسطينيون في مسيرات العودة الأسبوعية التي تُنظم قرب السياج الحدودي الفاصل بين شرقي قطاع غزة والأراضي المحتلة، منذ نهاية مارس 2018.

ويقمع جيش الاحتلال الإسرائيلي المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، وإصابة الآلاف بجراح مختلفة.

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