شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: الحوثيون عرضوا انسحاباً مبدئياً من الحديدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، أن ميليشيات الحوثي الانقلابية، عرضت “انسحابا مبدئيا” من أجزاء من الحديدة والصليف ورأس عيسى.

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وأضافت المنظمة الدولية أنها “ستراقب انسحاب الحوثيين”، لافتة إلى أنه سيبدأ في الحادي عشر من مايو، وينتهي بحلول الرابع عشر من الشهر ذاته.

كما أشارت إلى أن إعادة انتشار الحوثيين “يُفترض أن يسمح لمراقبي الأمم المتحدة بالعمل مع هيئات إدارة الموانئ اليمنية على البحر الأحمر”.

وفي 18 فبراير الماضي، أعلنت الحكومة الشرعية عن التوصل إلى اتفاق جديد مع المتمردين، برعاية الأمم المتحدة، لكنه تعثر بسبب رفض الميليشيات المرتبطة بإيران تطبيق الاتفاق.