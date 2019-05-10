القوات اليمنية تهاجم مواقع الانقلابيين بالضالع.. ومقتل عشرات الحوثيين

شنت القوات اليمنية المشتركة، الجمعة، هجوما عسكريا واسع النطاق، على مواقع تمركزات مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران شمالي محافظة الضالع، جنوبي البلاد.

وذكر مصدر عسكري بالحزام الأمني لـ"العين الإخبارية"، أن قوات مشتركة من المقاومة الجنوبية والوطنية ووحدات من ألوية الدعم والإسناد، نفذت عملية عسكرية واسعة على مواقع الحوثيين في أطراف منطقة حجر وعدة مواقع شمالي غرب مديرية قعطبة، في الأجزاء الشمالية الغربية للمحافظة.

وأوضح المصدر، أن معارك عنيفة تدور وسط سقوط العشرات بين قتلى وجرحى إلى جانب عدد من الأسرى في صفوف مليشيا الحوثي الانقلابية.

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ولفت إلى أن قوات الحزام الأمني والمقاومة المشتركة استعادت عددا من الأسلحة والدوريات التي نهبتها مليشيا الحوثي من معسكرات اليمن.

وفي ذات المحافظة، تمكنت ألوية العمالقة والحزام الأمني من استعادة مواقع استراتيجية في جبهة تورصة أطراف مديرية الأزارق، غربي الضالع.

وطبقا للمصادر، فإن القوات طهرت قرى "حبيل حويدي" و"مقربة" وتواصل ملاحقة بقايا جيوب الحوثيين في "مقيلان" و"باهر" على الحدود المتاخمة لمحافظة تعز (جنوب).

وتشهد الضالع مواجهات عنيفة عقب تصعيد كبير لمليشيا الحوثي، تدخلت على إثره قوات الحزام الأمني والعمالقة والمقاومة الوطنية لمساندة قوات الجيش اليمني، وتواصل بإسناد جوي للتحالف العربي تكبيد الانقلابيين خسائر بشرية ومادية كبيرة.