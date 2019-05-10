بومبيو يبحث مع بوتين الأسبوع المقبل الوضع في #فنزويلا وقضايا أخرى

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة، إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو سيتوجه إلى موسكو الأسبوع المقبل لعقد اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبحث الوضع في فنزويلا ومواضيع أخرى.

وقال متحدث بارز بوزارة الخارجية الأمريكية للصحفيين عبر الدوائر التليفزيونية المغلقة ، إن الولايات المتحدة قلقة بشأن أنشطة روسيا في فنزويلا ، وإن بومبيو يعتزم إبلاغ الروس بأن الولايات المتحدة تعتقد أن دعم الرئيس نيكولاس مادورو "رهان خاسر".

وتبادلت روسيا والولايات المتحدة إلقاء اللوم كل منهما على الأخرى فيما يتعلق بتفاقم الوضع في هذا البلد الواقع في أمريكا الجنوبية ، والذي بات اقتصاده في حالة خراب وسط أزمة سياسية طاحنة.

وفي الوقت الذي أرسلت فيه موسكو مستشارين عسكريين للقوات الحكومية الموالية لمادورو، أعلنت واشنطن من ناحية أخرى دعمها لخوان جوايدو زعيم المعارضة الفنزويلية الذي نصب نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد.