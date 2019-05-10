ترامب يرجح أن يتنافس مع بايدن او ساندرز في الانتخابات الرئاسية المقبلة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

أعرب دونالد ترامب عن اقتناعه بأن المرشح الديموقراطي الذي سينافسه في الإنتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 سيكون جو بايدن أو بيرني ساندرز.

وغرد صباح الجمعة بين رسالتين حول المفاوضات التجارية مع الصين "في رأيي سيكون المرشح الديموقراطي إما جو الشرير وإما بيرني المجنون".

وقال "يختفي الآخرون بسرعة البرق!" مشيرا الى نحو 20 مرشحا في الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي.

ومنذ أسابيع يضاعف ترامب هجماته على بايدن نائب الرئيس السابق باراك أوباما ما يدل على أنه يعتبره خصما حقيقيا.

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وفي نهاية نيسان/أبريل قال لقناة "فوكس نيوز"، "أعرفه منذ زمن بعيد. انه رجل ضعيف".

وأضاف "لن يكون قادرا على مواجهة الرئيس الصيني شي جينبينغ، يمكنني أن أؤكد لكم ذلك. أنه مستوى آخر من الطاقة والذكاء صراحة".

وتعرض بايدن مؤخرا لانتقادات على مواقف متطفلة وتصرفات غير لائقة حيال نساء. وأكد أنه لم يقصد إحراج أي شخص عمدا.