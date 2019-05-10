الان تتابع الأمم المتحدة: الحوثيون عرضوا انسحابا من أجزاء في الحديدة والصليف ورأس عيسي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 26 دقيقة - 10:06 م, 10 مايو 2019 م التعليقات: 0 قالت الأمم المتحدة إن الحوثيين عرضوا انسحابا من أجزاء في الحديدة والصليف ورأس عيسي، بحسب قناة العربية. وأضافت: “سنراقب انسحاب الحوثيين الذي سيبدأ غدا ولمدة 3 أيام”.

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