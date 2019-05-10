السودان.. إعفاء رئيس الوزراء الأسبق من منصبه كسفير بوزارة الخارجية

أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول عبدالفتاح البرهان قرارا أعفى بموجبه رئيس

الوزراء الأسبق معتز موسى من منصبه كسفير بوزارة الخارجية.

وتضمن قرار البرهان وفق صحيفة "الصيحة" الصادرة بالخرطوم الجمعة، قيادات إخوانية بارزة في نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، بينهم: ياسر يوسف وكرار التهاني ومطرف صديق.

Advertisements

وفي يوم 21 مارس الماضي، عيَّن الرئيس المخلوع عمر البشير معتز موسى سفيرا بوزارة الخارجية، بعد أن أعفاه من منصب رئيس الوزراء القومي.

وعيَّن البشير والي الشمالية السابق ياسر يوسف والأمين العام لجهاز السودانيين العاملين بالخارج، سفراء بالخارجية، الذين أقالهم المجلس العسكري الانتقالي اليوم.

وفي وقت سابق، طلبت قوى إعلان الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات في السودان من المجلس العسكري إقالة نحو 94 سفيرا بالخارجية يتبعون لتنظيم الإخوان الإهاربي.