شاناهان: أي هجوم إيراني سيواجه بالرد المناسب

قال نائب وزير الدفاع الأميركي باتريك شاناهان، إنه من المهم أن تفهم إيران أن أي

هجوم على المصالح الأميركية سيواجه بالرد المناسب.

وأضاف، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أيار 10، 2019: نحن متواجدون في الشرق الأوسط لمحاربة الاٍرهاب وتحقيق الأمن.

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وأعادت الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوباتها على إيران في الرابع من نوفمبر الماضي.

ويوم أمس الأول أعلن الرئيس الأمريكي، دونلد ترمب، عن عقوبات جديدة على إيران.

وبعد تقييد قطاع النفط بشدة بسبب العقوبات الأمريكية، كان الصلب هو أحد قطاعات التصدير الأساسية للاقتصاد الإيراني، حيث صدرت طهران العام الماضي 8 ملايين طن من الصلب بقيمة 3 مليارات يورو. لكن العقوبات ضربت أيضا هذا القطاع وأصابه الركود.