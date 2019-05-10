قال نائب وزير الدفاع الأميركي باتريك شاناهان، إنه من المهم أن تفهم إيران أن أي
هجوم على المصالح الأميركية سيواجه بالرد المناسب.
وأضاف، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أيار 10، 2019: نحن متواجدون في الشرق الأوسط لمحاربة الاٍرهاب وتحقيق الأمن.
وأعادت الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوباتها على إيران في الرابع من نوفمبر الماضي.
ويوم أمس الأول أعلن الرئيس الأمريكي، دونلد ترمب، عن عقوبات جديدة على إيران.
وبعد تقييد قطاع النفط بشدة بسبب العقوبات الأمريكية، كان الصلب هو أحد قطاعات التصدير الأساسية للاقتصاد الإيراني، حيث صدرت طهران العام الماضي 8 ملايين طن من الصلب بقيمة 3 مليارات يورو. لكن العقوبات ضربت أيضا هذا القطاع وأصابه الركود.
كانت هذه تفاصيل خبر شاناهان: أي هجوم إيراني سيواجه بالرد المناسب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.