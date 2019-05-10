مقتل سوري وإصابة والده بجروح خطرة بحادث صدم في الطيبة

أفادت معلومات صحفية بمقتل السوري م. م. ط (14 عاما) وإصابة والده م. ط بجروح خطرة اثر حادث صدم تعرضا له على الطريق الدولية في محلة الطيبة بالقرب من محطة الضياء.
وفي التفاصيل إنه حصل حادث سير بين سيارة جيب شيروكي ودراجة نارية على متنها شخصان من التابعة السورية م. ط وولده م. م. ط مما أدى إلى مقتل الأخير وإصابة الوالد بجروح خطيرة.
وكان عمل فريق من الصليب الأحمر على نقل المصابين إلى مستشفى دار الأمل الجامعي.
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