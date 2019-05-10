مقتل سوري وإصابة والده بجروح خطرة بحادث صدم في الطيبة

أفادت معلومات ​صحفية​ بمقتل السوري م. م. ط (14 عاما) وإصابة والده م. ط بجروح خطرة اثر ​حادث صدم​ تعرضا له على الطريق الدولية في محلة ​الطيبة​ بالقرب من محطة الضياء.

وفي التفاصيل إنه حصل ​حادث سير​ بين ​سيارة​ جيب شيروكي و​دراجة نارية​ على متنها شخصان من التابعة السورية م. ط وولده م. م. ط مما أدى إلى مقتل الأخير وإصابة الوالد بجروح خطيرة.

وكان عمل فريق من ​الصليب الأحمر​ على نقل المصابين إلى ​مستشفى دار الأمل​ الجامعي.