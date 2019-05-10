فضل الله: لخطة اصلاحية توقف استباحة الدولة وتسقط المحميات

دعا رئيس لقاء الفكر العاملي السيد علي السيد عبد اللطيف فضل الله " المسؤولين لعدم الانشغال بالحسابات الفئوية الضيقة والجدل السياسي العقيم، والاستماع لصرخة الناس التي تعبر عن وجعهم ومعاناتهم نتيجة تفاقم الازمات الاقتصادية والاجتماعية وتصاعد ازمة الثقة بالاداء السياسي الممعن بالاهمال والتقصير".

وطالب في خطبة الجمعة بالخطة الاصلاحية التي تعالج ازمة النظام السياسي ​الفاسد​ بكل ادواته وعناوينه وتفي بالوعود بعيداً عن عقلية البحث عن المكاسب والتوازنات الطائفية والمذهبية التي تنمو على حساب المصالح الوطنية".

وأكد "على التلازم بين اقرار ​الموازنة​ التي تضبط الهدر والانفاق وتمنع استباحة المال العام وبين الحرب على ​الفساد​ بعيداً عن الشعارات".

ودعا "لاسقاط ​المحميات​ السياسية والطائفية والمذهبية وكشف من اساء استعمال السلطة واستثمرها بهدف الإثراء الغير مشروع، ومن سكت على الارتكابات وعطل القوانين واستباح المؤسسات وغيب مشروع الدولة التي تقاسمتها القوى السياسية والمحاسيب".