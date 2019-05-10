النشرة: اتفاق فلسطيني لبناني لإنهاء المظاهر المسلحة في مخيم المية ومية

علمت "النشرة" من ​مصادر فلسطينية​ موثوقة أن "اتفاقًا لبنانيًا فلسطينيًا جرى لإنهاء المظاهر المسلحة في ​مخيم المية ومية​، وقد بوشر التنفيذ بعد غروب اليوم".

وأكّدت المصادر أن "​قوات الأمن​ الوطني الفلسطيني أخلت الحاجز العسكري عند مدخل المخيم الغربي، التزامًا بتطبيق الإتفاق الذي جرى التوافق عليه بين بعض ​القوى الفلسطينية​ و​الجيش اللبناني​"، كاشفة أن "لقاء لبنانيًا فلسطينيًا موسعًا عقد في ​اليرزة​ يوم الثلاثاء بين مسؤولين في الجيش اللبناني وممثلين عن حركة "فتح" وحركة "حماس" و"​انصار الله​"، حيث جرى بحث الأوضاع الأمنية في مخيم المية ومية والخطة المقترحة لإنهاء المظاهر المسلحة".

ويذكر أن ثلاثة فصائل فلسطينية تتحكم بمعادلة مخيم المية ومية السياسية والأمنية بشكل رئيسي، وهي "فتح"، و"حماس" و"انصار الله"، بينما لباقي الفصائل تمثيل رمزي، وقد أحكمت حركة "فتح" السيطرة عليه في عقب الاشتباكات الأخيرة التي خلصت الى "تسوية" قضت بمغادرة الامين العام لتنظيم "​أنصار الله​" جمال سليمان المخيم في 7 تشرين الثاني 2018 برفقة نحو 20 شخصًا من عائلته، هم زوجاته وأولاده ومرافقيه الشخصيين ليغيب عن المشهد السياسي والمخيم.