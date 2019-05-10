الدفاع المدني: جريح نتيجة حادث صدم في غادير جونية

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ان عناصر من الدفاع المدني عملوا على معالجة مصاب من التابعية السورية محلياً اصيب جراء تعرضه ل​حادث صدم​ وقع في غادير/​جونية​-كسروان.

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