إصابة 30 فلسطينيا برصاص القوات الإسرائيلية خلال مسيرات العودة قرب الحدود مع غزة

أعلن الناطق بإسم وزارة الصحة التابعة لـ"حركة حماس"، أشرف القدرة، "إصابة ثلاثين مواطنًا بجروح مختلفة، منهم ثلاثة عشر مواطنًا بالرصاص الحي من قبل القوات الإسرائيلية وبينهم أربعة أطفال، وسبعة عشر آخرون بقنابل الغاز (المسيل للدموع) مباشرة، خلال فعاليات الجمعة الـ58 لـ"مسيرة العودة وكسر الحصار"، قرب السياج الحدودي بين قطاع غزة وإسرائيل.

وأوضح القدرة في بيان، أنّ "من بين المصابين، مسعف متطوّع أُصيب في الرأس من قِبل القوات الإسرائيلية شرق خان يونس في جنوب قطاع غزة وحالته صعبة".

وقد شارك الآلاف من الفلسطينيين في احتجاجات الجمعة الّتي تُعتبر أقلّ عنفًا من أيام الجمعة الماضية.